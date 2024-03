Philippsburg: Polizei nimmt 17-jährigen Pkw-Aufbrecher vorläufig fest

Ein 17-Jähriger hat am Dienstagnachmittag ein Pkw aufgebrochen und wurde dabei von dem Besitzer ertappt. Der Jugendliche wurde vorläufig festgenommen.

Ein 17-jähriger Tatverdächtiger wurde am Dienstagnachmittag nach einem Pkw-Aufbruch in Hambrücken vorläufig festgenommen und wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Mittwochnachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der junge Mann mit dem Lenker seines mitgeführten Fahrrads die Seitenscheibe eines Pkws eingeschlagen haben, um aus dem Pkw Wertsachen zu entwenden, teilte die Polizei mit.

Pkw-Besitzer erwischt Täter

Hierbei wurde der 17-Jährige von dem geschädigten Pkw-Besitzer auf frischer Tat ertappt und flüchtete. Der Fluchtversuch des Verdächtigen auf einem Fahrrad und weiter zu Fuß blieb erfolglos, da er durch den Geschädigten eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte. Die Polizei prüft, ob der 17-Jährige für weitere Pkw-Aufbrüche in der Vergangenheit im nördlichen Landkreis Karlsruhe verantwortlich ist.