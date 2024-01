Wie die Philippsburger ihre Weihnachtsbäume richtig entsorgen

Ab dem Dreikönigstag werden traditionell die Weihnachtsbäume entsorgt. Forstrevierleiter Christian Hautz aus Philippsburg gibt Tipps, worauf dabei zu achten ist und welche Fehler man vermeiden kann.

Christian Hautz

In Huttenheim übernehmen die Feuerwehrleute die Entsorgung, in Philippsburg und Kirrlach die Ministranten, in Wiesental und Rheinsheim die Pfadfinder. Alle sind am Samstag, 13. Januar, im Einsatz. Diese Abholhandhabung hat sich bewährt und funktioniert bestens. Auf den Gehwegen oder in den Vorgärten werden die abgeschmückten Christbäume bereitgelegt. Um eine Spende für die Organisation, die mit dem Fahrzeug umherfährt, auflädt und einsammelt, wird gebeten.