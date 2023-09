Schöner Spätsommer: Bruchsaler Freibad geht in die Verlängerung

Weil das Wetter gut bleiben soll, bleibt das Sasch länger offen. Für die Bäder in Obergrombach und Heidelsheim gilt das nicht. Was das für dortigen Saisonkartenbesitzer bedeutet.

Der Spätsommer zeigt sich von seiner schönsten Seite und beschert deshalb dem Bruchsaler Freibad Sasch eine Verlängerung. Denn eigentlich ist immer am letzten Feriensonntag Schluss, doch dieses Mal haben sich die Stadtwerke umentschieden.

„Dank der guten Wetterprognosen hat es noch bis einschließlich Sonntag, 17. September, geöffnet“, heißt es in einer Mitteilung des Betreibers.

Hallenbad und Sauna öffnen auch bald

Anders läuft es in den Bädern in Obergrombach und Heidelsheim. Diese öffnen laut Mitteilung am Sonntag, 10. September, das letzte Mal. Was bedeutet das für die dortigen Saisonkartenbesitzer? Sie können, so die Stadtwerke, in der Woche vom 11. bis 17. September mit ihrer Karte nach Bruchsal ausweichen.

Auch wenn im Freibad noch länger geplanscht werden kann, so ist die Hallenbad-Saison längst in Sicht. Nach der Revision über den Sommer startet der Betrieb des Sasch-Hallenbads am Dienstag, 12. September, die Sauna schon am Montag, 11. September.

Schlagzeilen nach Angriff in Bruchsaler Freibad

Für den Freibad-Betreiber endet damit Mitte September eine zum Teil spannungsgeladene Saison. Das Bruchsaler Freibad war in die Schlagzeilen geraten, weil dort ein Bademeister von einem Badegast angegriffen worden war.

Stadtwerke-Chef Eberhard Oehler hatte sogar eine kurzzeitige Schließung des Bades ins Spiel gebracht. Das Badepersonal berichtete zudem von schwindendem Respekt.