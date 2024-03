Seit Ende Februar läuft schon der Abverkauf bei Real in Heidelsheim und jetzt wirbt der Vollsortimenter erneut mit großen Preisnachlässen. Und verkündet nebenbei in einer Pressemitteilung, wann das Geschäft zum letzten Mal offen hat.

Das wird am Samstag, 23. März, sein. Danach schließen sich die Türen des Heidelsheimer Reals endgültig. „Der Markt wird bis zur Schließung auch weiterhin regulär für die Kundinnen und Kunden in Bruchsal geöffnet bleiben“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Nur noch gut eine Woche ist in Heidelsheim geöffnet

Damit ist Real bald in der Region Geschichte. Nur noch gut eine Woche ist in Heidelsheim geöffnet. Der Vollsortimenter lockte auch Kunden aus dem Umland an. Auch schon als das Geschäft noch Basar hieß. Doch Real ist schon seit einigen Jahren in Schieflage geraten.

Zuletzt hatte die SB-Warenhauskette Mein Real am 29. September 2023 einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. 62 Märkte waren davon noch betroffen. Knapp 20 davon wurden von Mitbewerbern übernommen.

Für Heidelsheimer beginnt jetzt Durststrecke

Für Heidelsheim wurde bislang noch keine solche Lösung gefunden, obwohl Branchenvertreter an den Standort glauben. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hatte Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick jedoch angedeutet, dass es eine Entwicklung „in die richtige Richtung“ gebe. Man bemühe sich um eine Nahversorgung im klassischen Sinne.

Vor allem für die Heidelsheimer beginnt mit der Schließung eine Durststrecke. Denn im Ort direkt gibt es keinen Supermarkt.