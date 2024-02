Alles muss raus: Bei Real in Heidelsheim beginnt der Ausverkauf

Einige Real-Märkte in der Region sind in den vergangenen Wochen gerettet worden. Nur aus dem Bruchsaler Stadtteil hört man nichts. Ist jetzt endgültig Schluss?

In Karlsruhe-Bulach übernimmt Kaufland, in Ettlingen ist es Rewe – nur für den Real-Markt im Bruchsaler Stadtteil Heidelsheim scheint bislang keine Lösung in Sicht.

Im Gegenteil stehen die Zeichen aktuell auf endgültige Schließung. Die Betreiber der Real GmbH bewerben seit Montag jedenfalls den „großen Ausverkauf“ mit „drastischen Preisnachlässen“. Bis Ende März, wenn der Vollsortimenter an der B35 dicht macht, soll offensichtlich ab sofort alles raus.

In Heidelsheim werden Tausende Produkte reduziert

„Aufgrund der außergewöhnlichen Rabatte in unserem Markt rechnen wir damit, dass besonders in den stark nachgefragten Sortimenten die Angebote schnell vergriffen sein werden“, wird Merjem Uzunoglu, Geschäftsleiterin bei mein real in Bruchsal, in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert.

Beim Sonderverkauf gelten auf alle Produkte Preisnachlässe. Real schreibt: „Tausende Artikel werden reduziert, daraus auch Warenbestände aus dem Lager. Die Einwohner aus Bruchsal und Umgebung sollten daher diese einmalige Gelegenheit nutzen, um Schnäppchen zu machen.“

Zuversicht für Fortbestand in Heidelsheim – aber wo bleibt ein neuer Betreiber?

Die SB-Warenhauskette Mein Real hatte am 29. September 2023 einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Einer Mitteilung der Real GmbH zufolge sind davon mehr als 5.000 Beschäftige in 62 Märkten sowie der Zentrale in Mönchengladbach betroffen.

18 Standorte konnte Real jedoch an Wettbewerber übertragen: einen an Edeka, drei an Kaufland und den Rest an Rewe. Inzwischen wurden auch die Standorte in Bulach und Ettlingen gerettet.

In Bruchsal hatte man sich nach dem verkündeten Aus zuversichtlich gezeigt, dass der Standort unter neuer Führung weiter betrieben werden kann. Rewe, dessen Produkte in Heidelsheim angeboten werden, hatte jedoch schon früh abgewinkt.

Heidelsheimer Kunden kritisieren Zustand des Marktes

Vertreter der Bruchsaler Wirtschaftsförderung oder auch der Heidelsheimer Ortsvorsteher Uwe Freidinger (CDU) sehen immer noch große Vorteile: Die Lage an der Bundesstraße, das Einzugsgebiet der Kunden und der große Parkplatz werden unter anderem genannt. Angeblich laufen immer noch Verhandlungen, offiziell bestätigen möchte das bisher niemand.

Der Markt selbst ist in die Jahre gekommen. Das bemängeln auch immer wieder Kunden. Wird der Real wirklich geschlossen, dann gibt es in Heidelheim nur noch einen Metzger und zwei Bäcker. Der nächste Supermarkt ist in Helmsheim.