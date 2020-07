Fleischvergiftung

Sorge wegen toter Enten am Pfinzkanal

Tote Enten beschäftigen derzeit die Neutharder Bürger. Bereits zweimal hat Volker Johs als Anwohner des Pfinzkanals Kadaver entdeckt und gemeldet, am 1. und am 16. September. Das Veterinäramt in Karlsruhe hat die toten Vögel untersucht und als Todesursache Botulismus festgestellt.