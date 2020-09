Von Annika Mamat

„Mein Vater war auch Zimmerer, mein Opa war Schreiner, eigentlich die ganze Familie. Und ich habe auch früher schon gern mit Holz gearbeitet und so bin ich darauf gekommen.“ Der 21-jährige Ruven Dreher aus Zeutern hat nach seinem Schulabschluss mit der dreijährigen Ausbildung zum Zimmerer angefangen, wie es in seiner Familie Tradition ist.

Nach Abschluss der Ausbildung bei der Firma Leiser Holzbau in Zeutern hat er erfolgreich seine Gesellenprüfung abgeschlossen. Danach wollte er jedoch noch neue Erfahrungen machen. „Ich wollte noch etwas anderes sehen“, erzählt Ruven Dreher. Bei Leiser Holzbau in Zeutern habe er gelernt, wollte aber noch unbedingt ins Ausland. „Und in Kanada bauen sie ja auch viel aus Holz“, sagt er.