Fünfstellige Summe gestohlen: Unbekannte brechen in Hochzeitslocation in Ubstadt-Weiher ein

Täter haben von Freitag auf Samstag eine Festhalle in Zeutern geplündert. Wie die Unbekannten in die Räumlichkeiten gelangten, sei bislang noch unklar. Sie stahlen eine hohe Summe Bargeld.

Unbekannte sind in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag in eine Eventlocation in der Industriestraße im Ubstadt-Weiherer Ortsteil Zeutern eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, ist bislang unbekannt, wie die Täter in das Gebäude eindrangen. Am Folgetag sollte in der alten Fabrikanlage eine Hochzeit stattfinden.

Die Einbrecher durchsuchten die Räume und das Inventar. Es gelang ihnen, eine fünfstellige Summe Bargeld zu erbeuten. Im Anschluss ergriffen sie die Flucht.

Wer Hinweise zu dem Fall hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen.