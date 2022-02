Gebürtiger Ukrainer aus Zeutern: „Es muss eine rote Linie in der deutschen Außenpolitik geben“

Wir haben 2014 eine ähnliche Situation erlebt. Seitdem läuft der Krieg in der Ukraine, und zwar als verdeckter Krieg. In der Ukraine – etwa auf der Krim oder in meiner Heimatstadt Donezk – sind heute schon Truppen und Milizen, die von Russland unterstützt werden. Die Ukraine ist in erster Linie Druckmittel für Putin – es geht ihm eher darum, unser Land verdeckt zu destabilisieren als direkt anzugreifen. Ich glaube nicht, dass wir in diesem Jahr einen offenen Krieg erleben werden. Trotzdem bereiten sich die Ukrainer gerade auf alles vor: Welche Folgen ein russischer Einmarsch haben würde, möchte ich mir nicht vorstellen.