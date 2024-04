Premiere für den ersten Flohmarkt im Muggensturmer Altdorf

Wegen des schlechten Wetters musste der Flohmarkt im Muggensturmer Altdorf um eine Woche auf Samstag, 27. April, verschoben werden. Jetzt wollen die beiden Veranstalterinnen, Stefanie Schnepf und Beatrice Klagmann, aber voll durchstarten. Um 11 Uhr geht es los, bis 15.30 Uhr sind die Stände aufgebaut.

Stefanie Schnepf

Unser erster Muggensturmer Altdorfflohmarkt verläuft in einem Rundgang um die katholische Kirche, den kleinen Spielplatz in der Lindenstraße und den Rosengarten. Private Höfe entlang der Straßen laden ebenfalls zum Stöbern ein. Damit wird der Flohmarkt zu einer ganz neuen Veranstaltung, die es so noch nicht gab in Muggensturm.