Acht Verletzte nach Auffahrunfall bei Ubstadt-Weiher auf der A5

Eine 39 Jahre alte Frau aus Bochum fuhr um 19.55 Uhr mit ihrem Auto auf dem linken Fahrstreifen der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe.

Am Freitagabend

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn und Starkregen fuhr sie, in Höhe der Tank- und Rastanlage Bruchsal, auf einen vorausfahrenden Pkw einer 43-jährigen Frau aus Mannheim auf.

Durch den Aufprall geriet der Pkw der Frau aus Mannheim in Schleudern und prallte auf ein weiteres Fahrzeug auf dem mittleren Fahrstreifen, so die Polizei in einer Presseinformation.

Diese beiden Fahrzeuge wurden nach rechts abgewiesen und kollidierten in die Leitplanke. In den drei beteiligten Fahrzeugen wurden insgesamt acht Personen, vier Erwachsene und vier Kinder, teilweise schwer verletzt.

Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Lebensgefahr wird bei keinem der Verletzten angenommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 37.000 Euro.