Ärger über Staus

Umbau von Bahnübergängen in Bruchsal: Holzindustrie geht vor, Heidelsheimer haben das Nachsehen

Geduld ist gefragt, wer am Bahnübergang wartet, nicht nur an der Bruchsaler Holzindustrie, sondern auch im Stadtteil Heidelsheim. Für den Übergang dort gibt es schon Umbaupläne und dennoch steht Heidelsheim für die Bahn nicht an erster Stelle.