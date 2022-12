Tödlicher Unfall auf der B3 bei Weingarten: Polizei sucht Zeugen

Bei den Ermittlungen zur möglichen Ursache des tödlichen Verkehrsunfalls vom 3. Dezember, 2 Uhr, auf der B3 Höhe Baggersee Weingarten ist die Verkehrspolizei Karlsruhe aktuell noch keinen entscheidenden Schritt weiter., so die Polizei in einer Pressemeldung am Sonntag.

Die sachbearbeitenden Beamten bei der Verkehrsunfallaufnahme der Polizei Karlsruhe sind aus diesem Grund weiterhin auf Zeugen oder Personen angewiesen, die eventuell auch Hinweise auf Auffälligkeiten in Bezug auf einen dunklen/schwarzen Ford Fiesta älteren Baujahrs schon vor dem eigentlichen Unfallzeitpunkt geben können.

Entsprechende Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Karlsruhe, Telefon 0721 944840.