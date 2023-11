Prestigeträchtig ist, was dem Unternehmen Volocopter aus Bruchsal gelang. Vollelektrisch flog eines der Flugtaxis jetzt über New York City.

Der Flugtaxi-Pionier Volocopter aus Bruchsal hat jetzt seinen ersten bemannten Testflug auf dem Downtown Manhattan Heliport (DMH) in New York City absolviert. Das teilte das Unternehmen in Bruchsal mit.

Volocopter und weitere Senkrechtstarter

Auf Einladung des Bürgermeisters von New York City, Eric Adams, und der New York City Economic Development Corporation nahm der Volocopter 2X an der weltweit größten und ersten öffentlichen Veranstaltung teil, bei der mehrere elektrische Senkrechtstarter in einer Innenstadt präsentiert wurden. „Volocopter hat damit erfolgreich und sicher Flüge im Herzen von zwei der hektischsten Metropolen der Welt, New York City und Singapur, durchgeführt“, so Volocopter.

Die Skyline von Lower Manhattan und die Brooklyn Bridge im Hintergrund flog das elektrische Flugtaxi Volocopter 2X nach Unternehmensangaben bemannt, stabil, leise und reibungslos am East River. Das Multikopter-Design von Volocopter eigne sich besonders für Flüge in Städten, erzeuge keine Emissionen im Flug und nur eine sehr geringe Lärmbelästigung, die in einer turbulenten Metropole wie New York kaum zu hören sei. .

Bruchsaler Volocopter und die Vision von New York City

Im Rahmen der Veranstaltung hat die Stadt New York ihre Vision für die Zukunft des Hubschrauberlandeplatzes in Downtown Manhattan vorgestellt, die darauf abzielt, Emissionen und Lärmbelästigung zu reduzieren und die Lebensqualität der Anwohner zu verbessern. Auf Hubschrauberlandeplätzen wie dem DMH sollen künftig auch elektrische Senkrechtstarter starten können.