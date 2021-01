Es ist wirklich erstaunlich, in diesem grünen Kessel mitten in einem Bruchsaler Wohngebiet zu stehen. Im Bereich Silberhölle, Nahe der Hochstraße, liegt von vielen unbemerkt das alte Wasserwerk der Stadt. Vermutlich ist es seit 1966 nicht mehr in Betrieb und befindet sich seither im Dornröschenschlaf.

Nur die Natur hat die Zeit genutzt und sich Stück für Stück ihren Raum ringsum die Anlage zurückerobert und sie so in einen Lost Place verwandelt, einen verwunschenen Ort, dessen Verfall häufig romantisiert wird für Fotos. Ideen für eine Nutzung gab es zwar immer wieder, richtig konkret war offensichtlich noch nie etwas. Und auch aktuell gibt es keine Pläne für das marode Industriedenkmal, das in Besitz der Stadt Bruchsal ist.