Mediziner Mohannad Aly Salem übernimmt Praxis in Kronau

Das alte Praxisteam bleibt, doch Ellen Wittek geht in Rente. Ihre Praxis in Kronau übernimmt nun der Facharzt für Innere Medizin Mohannad Aly Salem. Begrüßt wurde er von Bürgermeister Frank Burkard.

Mit Mohannad Aly Salem, Facharzt für Innere Medizin, der kürzlich die Praxis von Ellen Wittek übernommen hat, tritt ein junger Mediziner in die großen Fußstapfen seiner nun berenteten Vorgängerin.

Hoch motiviert freut sich Salem laut einer Mitteilung der Gemeinde Kronau über sein neues Betätigungsfeld und auf viele zufriedene Patientinnen und Patienten.

Als besonderes Plus nennt er das bestens qualifizierte und routinierte Praxisteam, auf das er bauen kann. Unterstützung erhält er zudem bei seiner Arbeit von der Internistin, Angela Herberger, die der Praxis auch weiterhin in Teilzeit angehören wird.

Die hausärztliche Versorgung treibt den Bürgermeister um

Die erfolgreiche Übergabe dieser Praxis nach 35 Jahren allgemeinärztlicher Tätigkeit ist letztlich gelungen, weil sich Ellen Wittek lange und intensiv um ihre Nachfolge gekümmert hat.

„Die Gemeinde hat Dr. Wittek außerordentlich viel zu verdanken“, so Bürgermeister Frank Burkard. Gleichzeitig brachte der Bürgermeister bei einem Besuch in der Praxis seine Freude über den neuen Arzt im Dorf zum Ausdruck und wünschte Mohannad Aly Salem alles Gute für sein medizinisches Wirken in Kronau.

Die nachhaltige Sicherung einer guten hausärztlichen Versorgung treibe nämlich das Ortsoberhaupt und den Gemeinderat seit einiger Zeit um.

Zahlreiche Ideen und Ansätze wurden bereits diskutiert. Aktuell wird der Bau eines Ärztehauses oder eines Versorgungszentrums mit sinnvollen Begleitangeboten geprüft. Flächen für eine solche Einrichtung wären verfügbar; Ärzte gilt es noch zu finden.

Geplant ist, nach der Sommerpause im Technischen Ausschusses mit potenziellen Investoren zu sprechen, die auch Kontakte zu interessierten Ärztinnen und Ärzten herstellen könnten.

Noch gibt es kein akutes Problem

Vor dem Hintergrund, dass sowohl die Hausarztpraxis Baierl/Grahmann-Baierl noch einige Zeit weiterbetrieben wird und der Mediziner Kawe Sadreameli in der Schillerstraße praktiziert, hat die Gemeinde zwar kein akutes Problem. Bürgermeister, Verwaltung und Gemeinderat möchten jedoch schon jetzt alle Register ziehen, um Kronau bei der Ärzteversorgung zukunftssicher aufzustellen.