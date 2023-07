An diesem Dienstag fliegt die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft nach Australien. Dort und in Neuseeland wird vom 20. Juli bis zum 20. August die FIFA Frauen WM 2023 ausgetragen. Leonie Machauer, Spielerin beim Verbandsligisten SSV Waghäusel, blickt auf die bevorstehende WM.

Machauer

Unser „Fußball-Fieber“ hält sich mit Blick auf die bevorstehende Frauen-Weltmeisterschaft in Grenzen. Ich selbst studiere in Heidelberg und kann aufgrund der frühen Übertragungszeiten im Fernsehen während der Vorrunde eigentlich nur das zweite Spiel unserer Nationalmannschaft gegen Kolumbien anschauen. Diese Begegnung wird am Sonntag, 30. Juli, ab 11.30 Uhr in der ARD übertragen. Deutschlands Auftaktpartie gegen Marokko wird am Montag, 24. Juli, ab 10.30 Uhr ebenso im ZDF gezeigt, wie das letzte Gruppenspiel am Donnerstag, 3. August, ab 12 Uhr gegen Südkorea. Diese Übertragungszeiten lassen in der Vorrunde ein Public Viewing nicht zu. Vielleicht ist es beim Finale möglich, wenn Deutschland um die Fußball-Krone spielen sollte.