Auf einer Landesstraße in Waghäusel ist am Freitag ein Auto mit einem Rettungswagen zusammengestoßen. Grund dafür war ein unvorhersehbares Wendemanöver.

Ein Auto ist am Freitagnachmittag in Waghäusel mit einem Rettungswagen zusammengestoßen. Dabei verletzten sich zwei Personen leicht, wie die Polizei mitteilte.

Ein 73-jähriger Autofahrer fuhr gegen 16.40 Uhr auf der Landesstraße 555 von Oberhausen-Rheinhausen kommend in Richtung Kirrlach. Hinter ihm war ein Rettungswagen mit Blaulicht. Offenbar um dem Rettungswagen freie Fahrt zu gewähren, bog der 73-Jährige nach rechts in die Haslacher Straße ein. Als der Rettungswagen daraufhin jedoch ebenfalls in die Haslacher Straße einbog und das Auto überholen wollte, wendete dieser plötzlich. Daraufhin prallten die Fahrzeuge aufeinander.

Abschleppdienst: Zusammenprall beschädigt Fahrzeuge schwer

Bei dem Zusammenprall verletzten sich die beiden Insassen des Rettungswagens leicht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbar. Sie wurden daraufhin abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von ungefähr 15.000 Euro.