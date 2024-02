Seit dem vierten Jahrhundert ist auf vielfältige Weise eine vierzigtägige Vorbereitungszeit auf das Osterfest bezeugt. Diese Periode galt als Bußzeit für öffentliche Sünder und gleichzeitig als Vorbereitungszeit der Katechumenen (Taufbewerber) auf die Taufe, die damals nur in der Osternacht gespendet wurde.

Der pensionierte Lehrer Manfred Klein aus Kirrlach hält sich seit Jahrzehnten an die Regeln der Fastenzeit.

Klein

In erster Linie religiöse Gründe. Früher war es in unserer Familie – wie in vielen anderen auch – Usus, mittwochs und freitags auf Fleischspeisen zu verzichten. In der Fastenzeit wurde dieser Brauch ausgeweitet und durch den Verzicht auf Alkohol – in der Kindheit durch den Verzicht auf Süßigkeiten – ergänzt. Durch meine Schulzeit im Internat des Sankt Paulusheims habe ich mich von diesen Gepflogenheiten eigentlich nie richtig gelöst. Außerdem bemerkt man in der Fastenzeit, inwiefern man sich selbst im Griff hat und auch „nein“ sagen kann. Was nicht immer leicht fällt.