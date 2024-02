Die Mitarbeiter wollen weiter kämpfen: Seit Donnerstagnacht wird das dm-Verteilzentrum in Waghäusel wieder bestreikt. Laut der Gewerkschaft verdi will man so den Druck in der Tarifrunde des Einzel- und Versandhandels aufrecht erhalten.

An diesem Freitag steigen dann zehn weitere Unternehmen im Raum Karlsruhe ein.

Beim dm-Verteilzentrum am Standort Waghäusel sollte der Streik aufgrund des Drei-Schicht-Betriebs bereits am Abend des 15. Februar mit der Nachtschicht ab 21.50 Uhr beginnen. Dies teilte die Gewerkschaft kurz vorher mit.

Auch bei H&M, Primark und Ikea legen die Mitarbeiter die Arbeit nieder

Außerdem gibt es Ausstände bei Kaufland Pforzheim Ost, Kaufland Ettlingen, Kaufland Calw, Kaufland Nagold, Ikea Karlsruhe, Primark Karlsruhe, H&M, Edeka Foodservice Karlsruhe und der Bäko Mittelbaden. Außer den Waghäuseler Beschäftigten, die sich vor Ort treffen, sammeln sich die Streikenden der anderen Betriebe am Freitagmorgen bei Kaufland in Ettlingen.

Die Waghäuseler treffen sich ab 13 Uhr vor Ort.

Verdi ist mit den aktuellen Arbeitgeberangeboten nicht einverstanden. Die Gewerkschaft fordert zum Beispiel Lohnerhöhungen im Einzelhandel von 15 Prozent. Die Arbeitgeber hatten zuletzt eine zweistufige Erhöhung um sechs Prozent angeboten, teilt Robin Weller, der Gewerkschaftssekretär von verdi, Bezirk Mittelbaden-Nordschwarzwald, mit.

Die Inflation ist einfach eine enorme Belastung für unsere Leute. Robin Weller

Gewerkschaftssekretär von verdi

„Die Inflation ist einfach eine enorme Belastung für unsere Leute“, verteidigte der Gewerkschaftssekretär für den Bereich Handel die Forderungen beim letzten Streik in Waghäusel.

Schon mehrfach in den vergangenen Wochen wurde das große Waghäuseler dm-Zentrum bestreikt. Von dort werden Waren in Märkte im süddeutschen Raum verteilt. An die 1.000 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Von Waghäusel aus gelangen etwa 1.000 verschiedene Produkte an die Kunden.

Laut dm werden Kunden weiterhin mit Waren versorgt

Ob der Kunde diesen neuerlichen Streik in seinem Markt merken wird, darüber gehen die Meinungen auseinander. Die Streikenden meinten zuletzt: Ja. Aus der dm-Zentrale in Karlsruhe wiegelte man ab: „Unsere dm-Märkte werden uneingeschränkt gemäß ihren Bestellungen mit Ware versorgt, sodass unsere Kunden wie gewohnt bei uns einkaufen können“, erklärte Christian Harms aus der dm-Geschäftsführung in Karlsruhe beim vergangenen Streik.

Verdi terminiert die laufende Aktion bis einschließlich Samstag.