Zugeparkte Straßen, Umgehung der Parkscheibenpflicht, Nichteinhaltung der Geschwindigkeit: Ein Anwohner in Waghäusel-Wiesental ist wütend – wegen der Verstöße und wegen ausbleibender Kontrollen. Wie reagiert die Stadt auf die Vorwürfe?

Jörg Marshall aus Wiesental ist ein aufmerksamer Bürger. Insbesondere die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung beobachtet er in Waghäusel mit Argusaugen. Dabei bemängelt er, dass viele Verstöße nicht geahndet werden.

Deshalb hat er sich mit seinen Fragen an die BNN gewandt. Ein Dorn in Marshalls Auge ist das oft tagelange Parken eines Linienbusses im Wohngebiet, die Nichteinhaltung vorgeschriebener Geschwindigkeiten oder die Umgehung der Parkscheibenpflicht in der Mannheimer Straße. „Dort ändert der Besitzer eines Fahrzeuges alle zwei Stunden seine Parkscheibe“, weiß er.

Weiter kritisiert Marshall, dass die Nebenstraßen oft so zugeparkt sind, dass Rettungsfahrzeuge nicht durchkommen. „Dieser Fall ist vor Wochen in der Frankenstraße tatsächlich eingetreten, als die Feuerwehr an der Zufahrt gehindert wurde“, bestätigen Fachbereichsleiter Mario Herberger vom Waghäuseler Ordnungsamt und Amtsleiterin Janine Heiler als Zuständige für das Verkehrswesen.