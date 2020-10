Was hat sich bei der Tafel in Bruchsal durch Corona verändert?

Die Spenden sind ungefähr gleich geblieben. Wir kriegen hauptsächlich von den Lebensmittelgeschäften die Ware, da gab es keine große Veränderung. 80% der Spenden bekommen wir von Supermärkten, 10% vom Zentrallager in Rastatt, das mehrere Tafeln im gesamten Gebiet bedient. Davon bekommen wir Firmenspenden. Der Rest sind Privatspenden. Es ist eben immer saisonal bedingt, was wir bekommen. Manchmal weniger Äpfel, manchmal weniger Mandarinen, aber in der Summe ist es gleich geblieben.