„Wer vom 18. bis 21. April 2024 dabei sein möchte, muss sich nur gemeinsam mit seiner Gruppierung für eine der beiden Projektvarianten entscheiden und sich als Gruppe im Dekanat Bruchsal noch bis zum 18. Januar unter www.72stunden.de kostenfrei anmelden. Die Projektideen für die Aktionsgruppen können im Katholischen Jugendbüro Bruchsal unter 72stunden@dekanat-bruchsal.de eingereicht werden. Ich persönlich freue mich sehr auf die Aktion. Hier haben Jugendgruppen die Möglichkeit zu zeigen, was in ihnen steckt und was sich alles in 72 Stunden realisieren lässt. Mit ihrem zivilgesellschaftlichen Engagement setzen junge Menschen ein deutliches Zeichen für eine bessere Welt, welches sich viele Erwachsene gerne zum Vorbild nehmen dürfen.“