Weintourismus

Wie Kraichgauer Winzer der Konkurrenz aus der Pfalz trotzen

In der Pfalz gibt es in jedem Dorf mehrere Winzer, das Angebot ist groß. Ganz anders im Kraichgau, obwohl der Weinbau lange Tradition hat. Der Weintourismus hat es dort schwerer. Was die Winzer erfinderisch macht.