Gastbeitrag zum Holocaust-Gedenktag

Wie sich aus der Geschichte des Nationalsozialismus doch etwas lernen lässt

Angesichts der AfD-Erfolge warnt Andrea Hoffend: Auch 1933 seien die Nazis nicht plötzlich dagewesen. Die Leiterin des Vereins Lernort im ehemaligen Konzentrationslager Kislau in Bad Schönborn sieht in Pflichtbesuchen in Gedenkstätten allerdings kein Allheilmittel.