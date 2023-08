Da hat es einiges runtergemacht: Die Feuerwehren sind in den vergangenen Stunden vor allem mit herabgestürzten Ästen beschäftigt.

Das unsommerliche Wind- und Regenwetter hält einige Feuerwehren auf Trab. So meldet etwa die Freiwillige Feuerwehr Bruchsal zwei Einsätze am Mittwochabend.

Der heftige Wind während des kurzen Unwetters habe große Äste von Bäumen auf die Bundesstraße B3 fallen lassen. Dort behinderten sie den Verkehr. Die erste Einsatzstelle befand sich an der Abbiegung B3 und der Straße Am Geiersberg. Diesen Einsatz hatte die Polizei bei der Leitstelle in Karlsruhe gemeldet. Sie befand sich daher bereits vor Ort, als das Löschgruppenfahrzeug der Feuerwehr eintraf.

Äste auch beim Bruchsaler Schützenhaus auf der Straße

Im weiteren Verlauf der B3 in Richtung Untergrombach lagen zwischen der Eisenbahnüberführung und der Auffahrt zum Schützenhaus Bruchsal weitere Äste auf der Straße.

Diesen Einsatz übernahmen der Rüstwagen und eines der Hilfeleistungslöschfahrzeuge der Bruchsaler Feuerwehr. An beiden Einsatzstellen beseitigten die Einsatzkräfte die Äste von der Straße und kehrten die Straße abschließend ab.

Am Donnerstagmorgen ging es dann weiter. Ein Baum lag auf dem Radweg neben der L558 in Richtung Büchenau. Die Baumkrone ragte in die Fahrbahn. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Baum bereits von einem zufällig vorbeikommenden Fahrzeug der Straßenmeisterei entfernt worden.

Einen Einsatz gab es auch für die Östringer Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen. Sie musste auf der L551 zwischen Eichelberg und Elsenz die Fahrbahn von einem Baum freiräumen.