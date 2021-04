5.000 Euro Sachschaden

Zeugen gesucht: Unbekannte brechen in Bruchsaler Juweliergeschäft ein

Bislang unbekannte Täter sind am frühen Montagmorgen gewaltsam in ein Juweliergeschäft in der Hoheneggerstraße in Bruchsal eingebrochen. Über die Höhe des entwendeten Diebesguts können noch keine genauen Angaben gemacht werden.