Mann stirbt bei LKW-Unfall auf der A6 bei St. Leon-Rot

Auf der A6 zwischen Walldorf/Wiesloch und dem Autobahnkreuz Walldorf ist am Mittwochmorgen ein LKW auf ein Stauende aufgefahren. Der Fahrer des Lasters, ein 47-jähriger Mann, kam bei dem Unfall ums Leben.

Wie die Polizei Mannheim meldet, geschah der Unfall gegen 8.20 Uhr in Fahrtrichtung Mannheim. Auf Höhe des Autobahnparkplatzes Bucheneck fuhr der 47-jährige LKW-Fahrer am Stauendeauf einen vor ihm bremsenden Sattelzug auf und schob diesen auf einen davor befindlichen Autotransporter. Ein weiteres nachfolgendes Auto wurde durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt.

Der 47-Jährige wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die anderen beiden Fahrer, die am Unfal beteiligt waren, blieben unverletzt.

Zehn Kilometer Stau auf der A6

Zwei LKW müssen abgeschleppt werden. Außerdem muss die Fahrbahn gereinigt werden. Deshalb ist die A6 in Richtung Mannheim derzeit gesperrt. Der Verkehr staut sich aktuell auf rund zehn Kilometern Länge.

Neben der Polizei ist die Feuerwehr Wiesloch mit 25 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 200.000 Euro.