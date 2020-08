Wie das Teilhabegesetz Menschen aus der Region Karlsruhe hilft

An seinem ersten Arbeitstag musste Nils Pohl noch eine Atempause einlegen. Der Fußweg von der Bushaltestelle zur Tafel in Bruchsal brachte seinen Körper schnell an die Grenze. In seinem Kopf hallte stets die Frage wider: „Wie reagieren die Leute auf mich?”, erzählt der heute 34-Jährige. Die Unsicherheiten sind etwas zurückgegangen – durch kleine Schritte in seinem Leben. Ein ganz Großer jedoch war seine Rückkehr ins Arbeitsleben im Februar 2019. Fast sechs Jahre war er zuvor zu Hause, bis er bei der Tafel seine Anstellung unterschrieb.

Pohl gehört zu den Menschen, die über das Teilhabechancengesetz wieder ins Arbeitsleben zurückgekehrt sind. Die Hürden waren für ihn groß, erinnert er sich. Mehrere Ausbildungen habe er angefangen und letztlich wieder abgebrochen.

Angst vor dem nächsten Job

„Ich konnte nicht lange stehen”, sagt Pohl und beschreibt seine körperlichen Einschränkungen. „Als mir dann die Möglichkeit bei der Tafel gegeben wurde, war ich skeptisch, ob ich das durchhalte.” Mit jedem Tag seiner inzwischen 39-Stunden-Woche werde er fitter. „Das Selbstvertrauen kommt zurück. Es tut gut, gebraucht zu werden.”