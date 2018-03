Es bleibt bei der Komplettsperrung

Ab kommendem Januar soll die Salierbrücke über den Rhein (B 39) zwischen Altlußheim und Speyer 20 Monate für eine dringend erforderliche Generalsanierung gesperrt werden. Dagegen gibt es erheblichen Widerstand – mehrere Bundes- und Landtagsabgeordnete aus der Region protestieren gegen die Komplettsperrung mit der Umleitungsempfehlung A 61 und B 35. Dazu gehören auf der badischen Rheinseite der CDU-Bundestagsabgeordnete Olav Gutting (Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen) und sein Landtagskollege Ulli Hockenberger (Wahlkreis Bruchsal).

ÖPNV-Lösungen

Etwas anders hingegen die Meinung des grünen Bundestagsabgeordneten Danyal Bayaz aus dem Wahlkreis Bruchsal/Schwetzingen. In einem Brief an das Karlsruher Regierungspräsidium (RP). Bayaz wirbt insbesondere um Lösungen für den ÖPNV und für Radfahrer.

Info analog Karlsruhe

Die hat man auch beim RP auf dem Schirm, sagt dessen Sprecher Uwe Herzel. Es werde „analog der Rheinbrücke Karlsruhe“ verschiedene Formate geben, um mit der Bevölkerung und den Kommunen bezüglich der Sperrung in Kontakt zu bleiben und zu informieren. Ein ÖPNV-Konzept werde erarbeitet, macht Herzel klar, demzufolge Radfahrer und Fußgänger die Brücke während der gesamten Sanierungszeit werden nutzen können.

Keine Alternativen

Bezüglich der Aufforderung, noch einmal über Alternativen zur Komplettsperrung nachzudenken, macht Herzel deutlich, dass bei der Vorbereitung des Sanierungskonzepts viele Optionen diskutiert wurden – auch die einer einseitigen, wechselnden Brückensperrung. Dies sei aber aus „räumlichen, baulichen und statischen Gründen“ nicht möglich. „Es gab keinen Spielraum für Alternativen“, macht Herzel deutlich.

Speyers Oberbürgermeister Hansjörg Eger sieht laut Rathaus der Brückensanierung „mit Sorge“ entgegen. Er befürchtet „erhebliche Beeinträchtigungen“ für Gesundheitsvorsorge, Krankenhäuser und Rettungsdienst.

Verärgerte Pendler