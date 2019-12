Explosion in Wintergarten in Bruchsal – größere Mengen Chemikalien gefunden

Anzeige

Am Donnerstagnachmittag hat es in Bruchsal in einem Wintergarten eine Explosion gegeben. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Am Ort des Geschehens wurden „größere Mengen Chemikalien“ gefunden, wie eine Sprecherin der Stadt Bruchsal bestätigte.

Bei den Verletzten handelt es sich um eine Frau und einen Mann. Eine Person musste im Krankenhaus behandelt werden. Durch die Detonation stürzte außerdem das Dach des Wintergartens ein und es brach ein Brand aus. Dieser konnte nach etwa 20 Minuten von der Feuerwehr gelöscht werden, erklärte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

BNN