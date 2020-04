Feuer im Copernikus-Gymnasium in Philippsburg

Anzeige

Im Copernikus-Gymnasium in Philippsburg ist in der Nacht zum Freitag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei meldet, richtete der Brand rund 200.000 Euro Sachschaden an. Das Feuer brach in einem Klassenzimmer aus.

Laut Angaben der Polizei wurde der Brand um 0.40 Uhr an die Leitstelle in Karlsruhe gemeldet. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Das Klassenzimmer, in dem der Brand ausbrach, wurde erheblich beschädigt, außerdem wurde der gesamte Gebäudekomplex stark verraucht. Verletzte gab es aber glücklicherweise keine.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften vor Ort, außerdem waren Rettungdienst und Polizei im Einsatz. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Löscharbeiten aus der Luft. Die Kriminaltechnik der Polizei nimmt im Laufe des Freitags Ermittlungen zur Brandursache auf.

Einen zweiten größeren Feuerwehreinsatz gab es in der Nacht in Pfinztal. Dort geriet ein Mehrfamilienhaus in Brand.

BNN/ots