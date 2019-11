Kommt Bambi auch 2020 ins Festspielhaus?

Anzeige

Gastiert die Bambi-Gala im kommenden Jahr erneut an der Oos? Auf die Frage aller Fragen nach der rauschenden Bambi-Verleihung am Donnerstagabend im Festspielhaus gibt es noch keine Antwort: Prominente wie Schauspielerin Uschi Glas („Ich finde es grandios“), Sänger Thomas Anders („Ich bin Baden-Baden-Fan“) und viele andere würdigten unterdessen gegenüber dieser Zeitung den Veranstaltungsort in den höchsten Tönen. So kann das Fazit eigentlich nur lauten: Baden-Baden ist eine echte Alternative etwa zum langjährigen Bambi-Gastgeber Berlin oder anderen Großstädten.

Bürgermeister Alexander Uhlig, der die in Sachen Welterbe-Bewerbung in Paris weilende Oberbürgermeisterin Margret Mergen vertrat, gab sich am Abend der Live-Übertragung zuversichtlich, dass die kleinste Weltstadt Deutschlands im nächsten Jahr erneut Gastgeber für die glamouröse Gala sein könnte.

Prominente würdigen die Location

Viele Räder griffen bei dem Spektakel in den vergangenen Tagen wunderbar ineinander. Lob für den tollen Veranstaltungsort, dem Festspielhaus, kam von verschiedensten Seiten. Auch die gewaltige Herausforderung, die Bewirtung der Gala-Gäste auf hohem Niveau, wurde am Abend der TV-Live-Übertragung von einem eingespielten Team eindrucksvoll gemeistert.

Lange Party-Nacht nach Preisverleihung

Kein Wunder, dass die After-Show-Party bei vielen kulinarischen Köstlichkeiten, Champagner und Wein aus Baden und der Pfalz sowie Cocktails für viele Gäste erst in den frühen Morgenstunden des Freitag endete.

Bambi ist ein Badener

Im Programmheft für die rund 1 000 geladenen Gäste wurde mit Blick auf die Bambi-Geburtsstunde in Karlsruhe zudem die Herkunft des Preises betont: „Bambi ist ein Badener“ – und „wie alle Badener ein Europäer“. Ob Bambi auch 2020 ein Baden-Badener wird, soll erst mit einigem Abstand zur Gala, es war die 71. Preisverleihung, und nach einer intensiven Auswertung entschieden werden.

Möglicherweise ist ein Termin aber auch schon geblockt, was nicht verwunderlich wäre: Luxushotels und Festspielhaus in Baden-Baden müssen sich mit Vorlaufzeit auf ein solches Großereignis einstellen können.

Fehlende Flugverbindung nach Berlin ist ein Nachteil

Trotz vieler, vieler Pluspunkte für Bambi in Baden-Baden wurde aber immer wieder ein wesentlicher Nachteil genannt: die Verkehrsanbindung, insbesondere die gestrichene Berlin-Linie am Regionalflughafen in Rheinmünster-Söllingen. Der Gastgeber, Hubert Burda Media, kompensierte das am Donnerstag mit einem Charterflug für geladene Gäste von Berlin zum Baden-Airport.

Sie haben sich zu einer Sehenswürdigkeit in der City entwickelt: die acht Bambi-Figuren, die unter anderem am Theater, am Leo und am Kurhaus stehen. Die Tage der Rehkitze sind nach der Bambi-Verleihung im Festspielhaus gezählt. Noch bis Sonntag, 24. November 2019, werden die großen Figuren das Stadtbild mitprägen, ab Montag werden sie abgeholt und eingelagert, bestätigt eine Bambi-Sprecherin.