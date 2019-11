Anzeige

Im Prozess um die mutmaßliche Ermordung des Birkenfelder Büchsenmachers Simon Paulus haben am Mittwoch die Plädoyers begonnen. Vor dem Plädoyer von Staatsanwältin Christine Roschinski wurde die Öffentlichkeit erwartungsgemäß ausgeschlossen.

Weil die Ehefrau des 30-jährigen Hauptangeklagten nicht öffentlich vernommen wurde, dürfen Besucher und Medienvertreter laut der Strafprozessordnung auch bei den Schlussworten von Anklage und Verteidigung nicht im Saal bleiben.

Richter schließt Beweisaufnahme überraschend

Vor dem Beginn der Plädoyers hatte der Vorsitzende Richter Leonhard Schmidt die letzten Beweisanträge des Hauptangeklagten abgelehnt und dann – selbst für einige Verfahrensbeteiligte überraschend – die Beweisaufnahme geschlossen.

Dem 30-Jährigen droht wegen Mordes eine lebenslange Freiheitsstrafe. Wegen Beihilfe und Vertuschung einer Straftat muss sich auch ein 42-jähirger Pforzheimer vor Gericht verantworten.

Paulus wurde am 29. August in seiner Wohnung im Birkenfelder Stadtteil Gräfenhausen mit mehreren wuchtigen Schlägen oder Tritten gegen den Kopf getötet. Die beiden Angeklagten waren zur Tatzeit nachweislich am Tatort.

