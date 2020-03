Robert-Koch-Institut erklärt Südirol zum Coronavirus-Risikogebiet

Anzeige

Das Robert-Koch-Institut hat Südtirol zum Coronavirus-Risikogebiet erklärt. Ein entsprechender Vermerk wurde nach eigenen Angaben am Donnerstag um 21 Uhr auf der Internetseite hinzugefügt. Die Provinz in Norditalien ist in der Region ein beliebtes Reiseziel – für Urlauber und Schulklassen.

Auch der Schüler der Albert-Einstein-Schule Ettlingen (AES), dessen Covid-19-Erkrankung am Donnerstag bekannt geworden war, hatte sich zuvor mit einer Reisegruppe zum Skifahren in St. Christina im Grödnertal aufgehalten. St. Christina liegt in Südtirol. Neben dem Schüler sind weitere Mitglieder der Reisegruppe aus anderen Gebieten in Deutschland an Covid-19 erkrankt.

