Start am 8. Mai: Auch Ettlingen bekommt in der Corona-Krise ein Autokino

Keine Filme Indoor und vorerst auch kein Open-Air-Kino in Ettlingen: Not macht in Corona-Zeiten erfinderisch und deshalb setzt der Betreiber des Ettlinger Kinos „Kulisse“ jetzt auf ein Autokino. Vor seiner Haustür, aber zugleich im Grünen.

Weder Marcus Neumann, Betreiber der Ettlinger Kulisse noch OB Johannes Arnold hätten sich vor ein paar Wochen vorstellen können, dass es in Ettlingen ein Autokino geben wird. Ab kommenden Freitag ist es soweit. Der Dickhäuterplatz im ehemaligen Kasernengelände wird für 200 Fahrzeuge zum Autokino.

Die cineastische Renaissance dieser Kinoform ist der Corona-Pandemie geschuldet. Vor Corona habe es deutschlandweit 18 Autokinos gegeben, berichtet Neumann. Inzwischen seien es gut 300. Ganz in der Nähe eines auch in Burbach.

Das Ettlinger Autokino lässt sich fast schon mit dem Attribut Kino im Grünen versehen. Auf einer rund 5.000 Quadratmeter großen begrünten Fläche mit geschottertem Untergrund – dort gastierte schon so mancher Zirkus – soll jeder Besucher einen guten Autositzplatz zum Zuschauen haben. „Die einzelnen Plätze sind eingezeichnet – mit Abstand, versteht sich“, erzählt Neumann.

Anfahrt über die Karlsruher Straße

Über die Karlsruher Straße, an der Zulassungsstelle vorbei, wird das Autokino angefahren. Die Zufahrt werde entsprechend eingerichtet, die Besucherfahrzeuge eingewiesen. Ein wichtiger Unterschied zum normalen Kino: Die „Großen“, zum Beispiel SUV-Fahrzeuge, müssen nach hinten oder können am Rand parken.

Ticketkauf nur digital möglich

Täglich ab 20 Uhr, somit eine Stunde vor Filmbeginn, öffnet das Kino. Griffbereit sollte man seine Eintrittskarten haben. Die müssen zuvor online geordert und bezahlt werden. „Entscheidend ist der QR-Code“, sagt Neumann. Den erhält der Besucher beim digitalen Ticketkauf. Zwei Personen sind pro Auto erlaubt.

Im Auto darf man mit Popkorn rascheln

Bei „Familien, die in häuslicher Gemeinschaft leben“ können es laut Arnold auch mehr sein. Und daran denken: Der Kino-Snack, beispielsweise Popcorn, kann nicht vor Ort gekauft, sondern muss laut einer weiteren Auflage des Ordnungsamtes im Voraus online bestellt werden.

An einem Ausgabeort (per Fahrzeug erreichbar) kann Speis und Trank in Empfang genommen werden. Dafür darf dann jeder in seinem Auto mit der Ergänzungsnahrung nach Belieben rascheln.

Ton über eine UKW-Frequenz

Apropos Ton. Der kommt aus dem Autoradio über eine UKW-Frequenz. Alternativ kann zum Beispiel ein tragbares Radio mitgenommen werden. Falls die Autobatterie schlapp machen sollte (dürfte aber kaum vorkommen), hält Neumann ein Ladegerät parat. Für das richtige Filmfeeling sorgt eine 12 Meter breite Leinwand in entsprechender Höhe.

Vier Wochen lang soll das Programm in der Corona-Krise laufen

Unterstützt wird das Autokino von der Stadt. „Wir stellen unter anderem den Platz kostenlos zur Verfügung“, berichten Arnold und Kulturamtschef Robert Determann. Erst einmal vier Wochen lang soll es täglich Kinoprogramm, auch für die Familie, geben.

Geplant wird von Woche zu Woche. Denkbar sind zudem Sonderaufführungen wie Live-Musik oder Appetithappen von den Schlossfestspielen. Überdies können in einem Werbeblock die Ettlinger Gewerbetreibenden kostenlos Werbung für sich machen – fast wie im „richtigen“ Kino.

Infos: Am Freitag, 8. Mail , um 21 Uhr (Einlass 20 Uhr) startet das Ettlinger Autokino mit „Das geheime Leben der Bäume“. Eine Eintrittskarte kostet 9,50 Euro, für Kids gibt es Ermäßigung. Kartenverkauf und Programmhinweise unter www.kulisse-ettlingen.de; Kinohotline: (0 72 43) 33 06 33 (8 bis 20 Uhr).