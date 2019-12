Wohnung in Ettlingen brennt vollständig aus

Anzeige

Am Freitagnachmittag ist eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Ettlingen vollständig ausgebrannt. Zur Brandursache ist bislang noch nichts bekannt. Verletzt wurde niemand.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, befanden sich die Bewohner nicht in der Wohnung, als der Brand gegen 14 Uhr ausbrach. Die anderen Bewohner des 30-Parteien Hauses in der Ettlinger Epernayer Straße verließen das Gebäude selbständig. Die Feuerwehr hat den Brand inzwischen gelöscht.

Zur Brandursache und zu der Höhe des entstandenen Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Ein Schaden von mehreren tausend Euro sei allerdings wahrscheinlich.

