Stauchaos im Albtal: A8 von Karlsruhe bis Karlsbad wegen Ölspur noch mehrere Stunden gesperrt

Die Autobahn 8 in Fahrtrichtung Pforzheim ist momentan zwischen dem Dreieck Karlsruhe und der Anschlussstelle Karlsbad gesperrt. Das teilte die Polizei mit. Grund sei eine Ölspur. In der Region staut es sich auch auf vielen Ausweichrouten.

Die Fahrbahn der A8 müsse gereinigt werden, so ein Polizeisprecher. Ein Tanklastzug habe gegen vier Uhr die massive Ölspur verursacht. „Der Kraftstoff verteilte sich an der Steigung, so dass die gesamte Fahrbahn verschmutzt wurde“, schreibt die Polizei. „Der nachfolgende Verkehr konnte aufgrund der schmierigen Fläche die Steigung nicht mehr passieren.“

Sperrung wohl noch mehrere Stunden

Die Dauer der Sperrung sei noch nicht abzusehen, sie werde aber mehrere Stunden dauern. Im Berufsverkehr sei mit erheblichen Behinderungen zu rechnen. Autofahrer werden gebeten, die Gegend weiträumig zu umfahren.

Im weiteren Streckenverlauf stehe auf der A8 bei Pforzheim Ost in Fahrtrichtung Stuttgart außerdem nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, so der Polizeisprecher. Auch dort wurde zwischen der Anschlussstelle Pforzheim Ost und der Raststätte Öl auf der rechten Fahrspur festgestellt, die daraufhin ebenfalls gesperrt wurde.

Fahrer des Tanklasters angehalten

Der Fahrer des Tanklasters konnte im Bereich Ludwigsburg festgestellt und angehalten werden. Möglicherweise ist die Ursache für den Kraftstoffverlust in einer nicht fachgerecht angezogenen Schraube zu suchen.

Stau auf der A5, den Landstraßen und in Ortschaften

Am frühen Morgen sind bereits viele Ausweichrouten in der Region überlastet. Insbesondere auf der L562 zwischen Ettlingen und Waldbronn brauchen Autofahrer viel Geduld. Ebenso staut es sich in den Ortsdurchfahrten von Grünwettersbach und Palmbach. Eine Augenzeugin berichtete den BNN, dass sie für eine rund vier Kilometer lange Strecke auf der L562 rund 50 Minuten gebraucht habe.

Momentan staut es sich auf der A5 zwischen Rastatt-Nord und Karlsruhe Mitte auf neun Kilometern und zwischen Bruchsal und Dreieck Karlsruhe auf zwölf Kilometern. Zwischen Pforzheim West und dem Dreieck Karlsruhe hat sich auf der A8 ebenfalls ein Stau von zwölf Kilometern Länge gebildet.

BNN