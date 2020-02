Unvergessliche Momente gemeinsam mit der Familie und Freunden genießen: Gerade für die nahenden Kommunions- oder Konfirmationsfeiern besteht der Wunsch nach einer geeigneten Location. Das AkademieHotel samt zugehörigem Seminar- und Tagungszentrum des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes in Karlsruhe ist dabei ein regionaler Geheimtipp. Hier stellt man sich voll und ganz auf die Wünsche der Gäste ein, um diesen besonderen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen. Neben einem festlichen Rahmen und passenden Räumlichkeiten, zu denen eine weitläufige Gartenanlage gehört, können sich die Gäste hier nach Herzenslust kulinarisch verwöhnen lassen.

Die BWGV-Akademie und das AkademieHotel in Karlsruhe verstehen sich als Ort der persönlichen und beruflichen Begegnung und Weiterentwicklung. Gemeinsam mit und für die Kunden und Gäste werden hier passgenaue Qualifizierungsmöglichkeiten entwickelt und Raum und Atmosphäre für Veranstaltungen und Feierlichkeiten aller Art geboten. Ganz gleich, ob es sich um eine Familienfeier, einen Geburtstag, eine Hochzeit, ein ungestörtes Geschäftsessen oder eine Betriebsfeier mit Programm handelt: Auf die Organisation und Servicekompetenz des hoch motivierten Teams des AkademieHotels ist stets Verlass.

Das moderne Hotel und Tagungszentrum der 3-Sterne-Superior-Qualität des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes e.V. (AkademieHotel) ist der Geheimtipp der Region! Zentral und doch im Grünen gelegen – ausgezeichnet als Mitglied der TOP 250 besten Tagungshotels – besticht das Hotel durch seine lichtdurchflutete Konzeption mit modernem Interieur, das ganz auf das Wohl der Gäste abgestimmt ist. Diese werden hier mit einem mehrgängigen Menü, einem klassischen Buffet oder im Sommer auch mit einem rustikalen Grillangebot auf der einladenden Terrasse verwöhnt.

Entspanntes Umfeld auch für Tagungen und Seminare

An den Tagungskomplex mit 33 funktionalen und mit moderner Medientechnik ausgestatteten Seminar- und Veranstaltungsräumen für bis zu 370 Personen, schließt sich der Hotelbereich mit seinen über 133 Gästezimmern an, die zum Relaxen und zum entspannten Arbeiten einladen. Denn wer sich so richtig wohlfühlt, ist einfach motivierter und leistungsfähiger.

Zusammen mit dem kreativen Gastronomiekonzept mit seinen vielfältigen kulinarischen Möglichkeiten bietet das AkademieHotel so den idealen Rahmen für Veranstaltungen, aber auch Feierlichkeiten und Events aller Art – von exklusiver Familienfeier bis hin zur großen Fachtagung und von ein- bis mehrtägig. Hier findet auch ein Großteil der Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen der BWGV-Akademie des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands e.V. statt.

Mit über 1.000 Veranstaltungen aus den Themenfeldern Assistenz & Officemanagement, Ausbildung & Personal, Betriebsräte, Führung & Leadership, Immobilien & Makler, Marketing & Vertrieb, Projekt- und Prozessmanagement, Recht und Softskills wird durch die BWGV-Akademie ein hochwertiges und auf die Praxis zugeschnittenes offenes Bildungsprogramm sowie individuelle Inhouse-Angebote und Personalentwicklungsberatung angeboten.

Zentrale und idyllische Lage

Tagen, Feiern und Lernen findet beim BWGV in idyllischer und ruhiger Lage statt – und doch zentral mit nur wenigen Minuten Entfernung von der Karlsruher City. Man erreicht das Seminar- und Tagungszentrum bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Des Weiteren lassen sich 210 kostenfreie Parkplätze (140 davon in der Tiefgarage) nutzen. Und auch wer nach einem langen Tagungs- oder Seminartag noch Entspannung sucht wird hier problemlos fündig. Eine parkähnliche Außenanlage, eine große Sonnenterrasse, ein großzügiger Sauna- und Fitnessbereich und die BistroBar laden zur Entspannung oder zu einem inspirierenden Austausch ein. Für Outdoor-Sportler liegt der Karlsruher Oberwald direkt vor der Tür.

Seit 2014 ist das Hotel zudem EMAS zertifiziert. Diese Umweltzertifizierung ist für den BWGV Ausdruck des bewussten und respektvollen Umgangs mit natürlichen Ressourcen und steht im Einklang mit nachhaltigem Handeln.

Wer neugierig geworden ist und das Hotel und Tagungszentrum des BWGV kennenlernen möchte, findet weitere Informationen auf der Homepage. Anfragen und Reservierungen sind über die Telefonnummer 0721 / 98 98-0 oder per E-Mail an bankett-karlsruhe@bwgv-hotel.de möglich.