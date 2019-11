Anzeige

Der erste Act für „Das Fest“ in Karlsruhe steht fest: Die Hamburger Band Revolverheld tritt 2020 in der Günther-Klotz-Anlage auf. Dies haben die Organisatoren am Montagabend bekannt gegeben. Das Festival findet vom 24. bis 26. Juli statt.

Damit haben die Macher pünktlich zum Start des Ticket-Vorverkaufs an diesem Dienstag das erste Geheimnis gelüftet. Die Hamburger Band Revolverheld wird nächstes Jahr am Fest-Freitag auf der Hauptbühne stehen.

Den Night-Club am Fest-Freitag bestreiten Erwin & Edwin mit funky Brass- und Elektronik-Klängen. Die fünf Musiker aus Wien waren am Montagabend bereits Gast bei der Fest-Preview in der Sparkasse am Europaplatz: Dort verkündete das Team um Cheforganisator Martin Wacker den mehr als 500 Besuchern traditionell die ersten Bandnamen und Neuheiten.

Fest mit Neuerung beim Klassik-Frühstück

Eine Änderung steht beim Klassik-Frühstück am Sonntagmorgen an: Nachdem die Ära des von Johann Beichel geleiteten Fest-Klassik-Orchesters zu Ende ging, übernimmt 2020 die neu gegründete Kammerakademie Nordbaden.

In ihr vertreten sind Jugendliche, Studierende und professionelle Musiker aller Musikinstitutionen in der Stadt – von der Hochschule für Musik über das Badische Staatstheater bis zum Badischen Konservatorium.

KiKa-Moderator führt durchs Programm

Der Kreis hat keinen festen Dirigenten und wird mit verschiedenen Persönlichkeiten der Kulturszene zusammenarbeiten: Den Anfang macht 2020 Kirchenmusikdirektor Christian-Markus Raiser.

KiKa-Moderator Juri Tetzlaff führt durch das Programm. Die Kammerakademie Nordbaden gestaltet das Klassik-Frühstück nun alle zwei Jahre im Wechsel mit der Badischen Staatskapelle.

Revolverheld war 2008 schon mal am Hügel

Die Band Revolverheld spielte bereits 2008 am Mount Klotz. Damals sprangen die Hamburger kurzfristig ein, weil die eigentlich gebuchten Kasai Allstars kein Visum erhalten hatten.

Nun bringen sie ihr Album „Zimmer mit Blick“ und Klassiker wie „ Halt dich an mir fest“, „Lass uns gehen“, „Spinner“ oder „Ich lass für dich das Licht an“ mit. In diesem Jahr spielte in Band eine ausverkaufte Arena-Tour.

Ticket-Verkauf startet

Der Ticketverkauf für „Das Fest“ startet an diesem Dienstag, 26. November. Die offizielle Verkaufsstelle befindet sich im neu eröffneten „Schaufenster Karlsruhe“ am Marktplatz. Dieses ist bis zum 3. Dezember von 9.30 bis 21 Uhr und ab 4. Dezember von 9.30 bis 18.30 Uhr sowie am Samstag, 30. November, von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Sonntags wie auch an den weiteren Samstagen ist das „Schaufenster Karlsruhe“ geschlossen.

Karten gibt es ebenso in allen BNN-Geschäftsstellen. Das Kontingent ist begrenzt. In den Vorjahren zeigte sich, dass die Tickets schon nach kurzer Zeit vergriffen waren. Online startet der Verkauf um 9 Uhr.

Auf dieser Homepage ist ersichtlich, wo es für welchen Tag noch Karten gibt. Pro Festivaltag kostet die Karte zehn Euro. Sie ist auch Fahrschein zur An- und Abreise im KVV. Ticketpflichtig ist nur der Bereich vor der Hauptbühne. Rund 70 Prozent des Programms sind frei zugänglich.