Eine Video-Streife der Karlsruher Verkehrspolizei hat am Sonntagvormittag auf der A5 und der A8 für rund viereinhalb Stunden Raser ins Visier genommen. Spitzenreiter war ein 47-jähriger Mann, der in einem auf 120 Kilometer pro Stunde beschränkten Bereich teilweise mit 245 Kilometer pro Stunde unterwegs war, wie die Karlsruher Polizei am Montag mitteilte.

Insgesamt müssen acht Autofahrer mit einem Fahrverbot rechnen. Laut Mitteilung werden Bußgelder in Höhe von rund 3.000 Euro fällig.

BNN