SPD will das 365-Euro-Ticket beim KVV

Anzeige

Dass sich der Kreistag bei seiner Sitzung am 23. Januar mit einer ganzen Reihe von Anträgen beschäftigen muss, steht jetzt schon fest; darunter Anträge, die sich direkt auf den Haushalt des Landkreises auswirken dürften. Schließlich will der Kreistag im Januar den Haushalt 2020 verabschieden. In den Beratungen wird es dann auch um die Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets beim Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) gehen. Einen entsprechenden Antrag stellte die SPD-Kreistagsfraktion.

Von unserem Mitarbeiter Klaus Müller