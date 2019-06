Feuerwehreinsatz in Pforzheim: Brand in Gebäude – fünf Menschen schwer verletzt

Anzeige

Fünf schwer Verletzte, einer davon in Lebensgefahr, zwei weitere Menschen in ärztlicher Behandlung sowie ein unbewohnbares Haus in der Gymnasiumstraße in Pforzheim bilanziert die Feuerwehr nach einem Brandeinsatz am Montag kurz nach Mittag. Den Löschkräften schlagen offen Flammen entgegen, als sie kurz nach der Alarmierung gegen 12.30 Uhr in der Oststadt eintreffen. Die erste Etage des dreieinhalbstöckigen, wenig gepflegten Gebäudes steht im Vollbrand, nach hinten lodert das Feuer aus einem geborstenen Fenster. Als die Feuerwehrleute das Gebäude stürmen, kommen ihnen zahlreiche Bewohner entgegen. Fünf weitere werden wenig später auf Tragen auf die Straße und im Sanitätswagen zu den beiden Rettungshubschraubern gebracht.

Unklar ist auch nach Ende der Löscharbeiten gegen 13.30 Uhr, wie es zu dem Feuer gekommen ist. Eine mutwillige Brandstiftung schließen die Polizeikräfte vor Ort allerdings nach erster Einschätzung aus. Auch Pforzheims Feuerwehrkommandant Sebastian Fischer sieht keine Anzeichen für Absicht. Die weiteren

Ermittlungen hat der Kriminaldauerdienst übernommen.

BNN