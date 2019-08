Prozess im Mordfall Simon Paulus: Beweisaufnahme wahrscheinlich abgeschlossen

Anzeige

Die Beweisaufnahme im Prozess um den Mordfall Simon Paulus ist wahrscheinlich abgeschlossen. Am Dienstag wurde vor dem Schwurgericht eine Zeugin gehört, die einige Monate lang eine Beziehung mit dem Italiener gehabt hatte.

Von unserer Mitarbeiterin Christiane Viehweg

Einen weichen, biegsamen Gegenstand verstauten am 31. August vergangenen Jahres zwei Männer in Birkenfelds Ortsteil Gräfenhausen im Kofferraum eines silbergrauen Autos. Es bedurfte einiger Mühe, das längliche Bündel in den Kofferraum zu bugsieren. Der Deckel schloss erst nach mehreren Versuchen.

Es war der Körper des am selben Abend ermordeten Jägers und Büchsenmachers Simon Paulus. Wochen später wurde er im Wald in Pforzheim, nahe des Wildparks, von Forstarbeitern gefunden.

Die Beobachtung des Verladens hatte eine Nachbarin des Ermordeten gemacht. Deren Mann hatte, als er abends noch einmal mit dem Hund nach draußen ging, gehört, wie jemand im Garten des ermordeten Paulus rief: „Bleib stehen, du Sau.“ Die Stimme des Ermordeten sei es nicht gewesen, so der Zeuge bei der Polizei.

Auf Anklagebank sitzen vier Männer

Auf der Anklagebank vor dem Schwurgericht in Karlsruhe unter Vorsitzendem Richter Leonhard Schmidt sitzen vier Männer: Ein 30-jähriger Italiener, der laut Anklage von Staatsanwältin Christine Roschinski den Mann mit einem Messerstich und Fußtritten gegen den Kopf getötet haben soll, ein 42 Jahre alter Kampfsportlehrer, der zusammen mit dem Italiener den Toten in den Kofferraum geladen, und ein 27-Jähriger, der den Leichnam vergraben haben soll. Der Vierte im Bunde, der 26 Jahre alte Geliebte einer begüterten Frau im Mühlacker Raum, soll zusammen mit dem Italiener und dem 27 Jahre alten Angeklagten, den Tod dieser Frau geplant haben.

Am Dienstag wurde vor dem Schwurgericht eine Zeugin gehört, die einige Monate lang eine Beziehung mit dem Italiener gehabt hatte. In ihren Äußerungen blieb die junge Frau, eine Polizeibeamtin, sehr allgemein. Die Beziehung habe sie wegen „Ungereimtheiten und Widersprüchen“ beendet, berichtete sie. Konkrete Beispiele für diese Ungereimtheiten blieb sie meist schuldig, was den Vorsitzenden Richter sichtlich ungeduldig machte.

Zu den von ihr erwähnten Widersprüchen zählte, dass der Angeklagte in der Wohnung, in der sie ihn besuchte, gar nicht gemeldet war. Und dass seine selbstständige Tätigkeit längst nicht so erfolgreich lief, wie er ihr erklärt hatte. Auf sexuelle Praktiken des Angeklagten während der Beziehung angesprochen, wollte sie nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit antworten. Die Öffentlichkeit wurde daher für einige Minuten vor die Tür des Schwurgerichtssaales geschickt.

Psychologischer Sachverständiger gibt Gutachten ab

Danach gab der psychologische Sachverständige sein Gutachten für den Italiener und den 27-jährigen Mitangeklagten ab. Bei beiden sah er keine Verminderung der Schuldfähigkeit. Beim Hauptangeklagten Italiener jedoch hatte er ein aggressiv-sadistisches Potenzial ausgemacht sowie Tendenzen, Macht auszuüben und narzisstische Züge. Die Legalprognose des Mannes sei, wenn er denn die vorgeworfenen Taten begangen habe, eher negativ. Es bedürfe dann sozial-therapeutischer Maßnahmen.

Das Beweisprogramm war mit dem den Aussagen am Dienstag beendet, wie Vorsitzender Schmidt befand. Wenn nicht noch Überraschunganträge folgen, mit denen nicht gerechnet wird, geht der lange Prozess im September in die Zielgerade.

Fortgesetzt wird der Prozess am Dienstag, 10. September, um 9 Uhr.