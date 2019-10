Anzeige

Mehr als 400 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung innerhalb von nur einer Woche: Das sind die Zahlen der Testphase der beiden Blitzer an der Tunnelkreuzung der B462, B3 und L77a in Rastatt. Wie die Stadt am Montag mitteilte, seien rund zwei Drittel der Fahrer zu schnell gewesen. Ein Drittel sei über Rot gefahren.

„Für die erste Woche ist das viel, aber nicht überwältigend viel“, ordnet Bernd Münster, Leiter der Bußgeldstelle, die Zahlen ein. Die Anlage blitzt seit rund drei Wochen in Ost-West-Richtung, sprich von der A5 kommend in Richtung Tunnel und andersherum.

Die Testphase ist nun abgeschlossen. Am Freitag, 1. November, werden die zwei stationären Blitzer laut Mitteilung scharf geschaltet.

Mehr zum Thema: Neuer Blitzer in Rastatt: Unfallschwerpunkt soll entschärft werden

Die Zahlen werden um rund 50 Prozent zurückgehen

„Die Zahlen werden um rund 50 Prozent zurückgehen“, sagt Münster mit Blick auf die Verstöße und hofft, dass die Blitzer – etwa durch die Mundpropaganda der Mitarbeiter von Daimler – rasch präventiv wirken. Ziel sei es, die Zahl der vielen, teils schweren Unfälle zu reduzieren, die sich an dieser Kreuzung ereignen.

Die Tunnelkreuzung gilt als Unfallschwerpunkt. Das belegt eine Statistik des Polizeipräsidiums Offenburg. Daraufhin hatte der Gemeinderat im Dezember 2018 grünes Licht für eine kombinierte Überwachungsanlage gegeben. Die Kosten belaufen sich auf rund 128.000 Euro.