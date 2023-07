Kader weiter verstärkt

1. SV Mörsch will in der Fußball-Landesliga Lücke zu den Top-Teams schließen

Tabellenplatz fünf war gut, in der kommenden Saison soll für den 1. SV Mörsch in der Fußball-Landesliga der nächste Schritt folgen. Dafür wurde ein bekanntes Gesicht zurückgeholt in die Sandgrube.