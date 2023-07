Ende Juli rollt der Ball wieder. Die Fußballer starten mit der Qualifikation des südbadischen Verbandspokals in die neue Spielzeit. Die Auslosung ergab einige interessante Begegnungen.

Das Rennen um den begehrten Startplatz im DFB-Pokal geht wieder los. In der Zentrale des Südbadischen Fußballverbands (SBFV) in Freiburg wurden die ersten Runden im südbadischen Verbandspokal der Saison 2023/24 ausgelost.

Titelverteidiger SV Oberachern (Oberliga), der am 13. August (15.30 Uhr) im Freiburger Dreisamstadion im DFB-Pokal auf Bundesligist SC Freiburg trifft, reist in der ersten Runde am 2. August (18 Uhr) zum Sieger der Qualifikationspartie zwischen der DJK Welschensteinach (Kreisliga A) und dem SV Niederschopfheim (Landesliga).

Ebenfalls lösbar sind die Auftaktspiele der Verbandsligisten SV 08 Kuppenheim (SV Renchen oder FV Langenwinkel) und SV Linx (TuS Oppenau oder FV Schutterwald). In der zweiten Runde könnte Linx auf Südbadens einzigen Regionalligisten Bahlinger SC treffen.

SV Bühlertal muss in die Qualifikation

Bereits in der Qualifikation muss der SV Bühlertal nach dem knapp vermiedenen Abstieg aus der Verbandsliga ran. Im Fall eines Erfolgs beim A-Ligisten FV Iffezheim kommt Landesliga-Meister SV Stadelhofen auf den Mittelberg. Weitere reizvolle Duelle aus Sicht des Bezirks Baden-Baden sind das Gastspiel des Verbandsliga-Absteiger Kehler FV beim A-Nord-Meister SV Au sowie der Vergleich zwischen A-Süd-Vizemeister SV Sasbachwalden und Bezirksliga-Champion FC Obertsrot.

Bezirkspokalsieger FV Ötigheim bekommt es in Runde eins mit dem Landesligisten SV Mörsch zu tun. Die weiteren Landesligisten Spvgg Ottenau (beim Sieger der Partie VfR Elgersweier gegen SC Offenburg), SV Sinzheim (gegen SC Durbachtal) und VfB Bühl (beim SV Oberwolfach) treffen auf Ligarivalen.

Neben den gesetzten Teams (Regional- und Oberligisten der Saison 2022/23 und Bezirkspokalsieger 2022/23) sind auch die ersten zehn Teams der Verbandsliga sowie jeweils die ersten sieben Teams der Landesligen (ohne zweite Mannschaften) für die erste Hauptrunde qualifiziert. Die Auslosung der Qualifikation, sowie der ersten und zweiten Runde erfolgte nach Angaben des SBFV unter regionalen Gesichtspunkten.

Die Paarungen mit mittelbadischer Beteiligung im Überblick:

Qualifikation (29./30. Juli):

FV Iffezheim – SV Bühlertal

SV Sasbachwalden – FC Obertsrot

SV Au am Rhein – Kehler FV

1. Runde (2. bis 5. August):