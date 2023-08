Internat in Hohenschwangau

Erst Schulbank, dann Kufencrack: Adrian Ernst aus Baden-Baden träumt von Karriere als Eishockeyprofi

Am Gymnasium Hohenschwangau in Bayern baut Adrian Ernst bald sein Abitur – vor einer malerischen Kulisse. Nach dem Unterricht bastelt der Baden-Badener an seinem großen Traum: Eishockeyprofi.