Murgtäler verbreitern Kader

Wie der Neuling FC Obertsrot in der Fußball-Landesliga bestehen möchte

Vor 15 Monaten spielte der FC Obertsrot noch in der Kreisliga A. Zwei Meisterschaften und viele Partys später, beginnt für die Elf von Trainer Angelo Marotta in Kürze das Abenteuer Landesliga. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte.