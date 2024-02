Für Grundschüler

Hector Kinderakademie bietet Angebot für wissbegierige Kinder in Baden-Baden

Schwache Schüler werden gefördert. Das findet jeder wichtig und richtig. Daher gibt es an allen Schulen entsprechende Angebote. Doch was ist mit den Kindern, die in die andere Richtung aus der Norm fallen?